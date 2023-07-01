ضبط 2500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية والتجار التموينين وفروع جمعيتي ومخازن توزيع السلع الغذائية بالجملة بدائرة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٣٤٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع البلاستيك وتم ضبط ٥٠ شيكاره حبيبات بلاستيك زنه الشيكاره ٥٠ كجم بإجمالي ٢٥٠٠ كجم أي ٢ طن ونصف مجهولة المصدر وبدون فواتير، و تحرير المحضر رقم ٢٣٤٧ ثان العاشر من رمضان لسنة ٢٠٢٣ ضد صاحب أحد المطاعم لعدم تواجد شهادة صحية.

كما تم تحرير المحضر رقم ٥٨٠٨ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب أحد محلات السوبر ماركت لعدم إعلانه عن أسعار بيع السلع الغذائية المعروضه للبيع بالمحل، و تحرير المحضر رقم ٥٨٠٩ جنح أول العاشر من رمضان لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب كشك بيع السجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم المرور على المخابز البلدية برفقة حملة مديرية تموين الشرقية برئاسه الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابه بالمديريه وتم تحرير تقارير مخالفات لبعض المخابز وعرض المحاضر المحررة على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بالمرور علي أماكن استلام القمح المحلي لعام ٢٠٢٣ بصوامع العاشر وتم التأكد من سلامه الأماكن التخزينية.