خبيرة سفر: مصر تمتلك كنوز أثرية مذهلة وإمبراطورية تاريخية عريقة

قالت خبيرة سفر دولية، إن الحضارة المصرية واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وتمتلك تراث ثقافي غني وكنوز أثرية مذهلة وإمبراطورية تاريخية عريقة يعود تاريخها لقرابة 5000 عام، ولطالما احتلت مصر مكانة خاصة في مخيلتي لآثارها غير العادية التي تعود إلى آلاف السنين، من كنوزها الذهبية ومجوهراتها المبهرة.

وأشارت فيرونيكا ستودارت خبيرة السفر الدولية ومحررة السفر السابقة لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، والحاصلة على جوائز عدة وتمتلك خبرة أكثر من أربعة عقود في صحافة السفر، إلى أن مصر حققت إنجازات هندسية ومعمارية رائعة دون استخدام أية أدوات متطورة أو التكنولوجيا الحديثة.

معبد أبو سمبل

واستعرض موقع "Travel Awaits" العالمي المعنى بالسفر والسياحة، تجربة خبيرة سفر فيرونيكا ستودارت في زيارتها لمصر، التي وصفتها بأن "لها مكانة خاصة في مخيلتها لآثارها غير العادية التي تعود إلى آلاف السنين"، وشملت الرحلة جميع أعظم الآثار الأثرية: الجيزة ، سقارة ، ممفيس ، وادي الملوك ، الكرنك ، الأقصر ، إدفو ، كوم أمبو ، فيلة وأبو سمبل السحري.

وقالت ستودارت هناك بعض الأسباب التي تجعل جولة منظمة ضرورية لاستكشاف مصر بنفسك.

1. سهولة التخطيط للرحلات

كان التخطيط لرحلة شملت أهرامات الجيزة في الشمال إلى أبو سمبل 700 ميل إلى الجنوب - بالإضافة إلى المعالم الثقافية في القاهرة أمرًا شاقًا، لذلك كنت سعيده بترتيب جميع وسائل النقل والإقامة ومعظم الوجبات والأدلة وتذاكر الدخول وغيرها من الخدمات اللوجستية، والتركيز فقط بالاستمتاع بالمعلم الأثري فقط.

2. السلامة والأمن

قالت ان الرحلة الي مصر محفوفة الأمان الكامل، وفقا للترتيبات التي توفرها الحكومة المصرية للسائحين ولزوار الأماكن الأثرية.

3. الإثراء الثقافي

وأضافت أن المرشد المحلي يتميز بأنه واسع الاطلاع على وجهة ما في الحياة، وكنا محظوظين لأن قائد جولتنا ، حاتم عبد العزيز ، كان عالم مصريات مدربًا ومحاضرًا جامعيًا - وقد ظهر ذلك، ولم يتفوق في معرفته بماضي مصر المجيد فحسب، بل شارك أيضًا برؤي الثقافة المصرية كلها.

حيث تعلمنا عن الحكايات الرائعة للعالم القديم، كيف تم بناء الأهرامات (باستخدام منحدرات لولبية من الطوب اللبن لسحب كتل الحجر الجيري التي يبلغ وزنها 2.5 طن) ومن قام بها (العمال المهرة وليس العبيد ، كما يُعتقد عمومًا)، وأن المقابر تقع دائمًا على الجانب الغربي من النيل (حيث تغرب الشمس) بينما توجد المعابد في الشرق، وأن المعابد بنيت من الأسفل إلى الأعلى وزينت من الأعلى إلى الأسفل، وأنه لم يبقَ أي قصور ملكية لأنها كلها مصنوعة من طين غير دائم.

4. الخبرات الخاصة

غالبًا ما تتضمن الجولة تجارب حصرية يصعب تكرارها بمفردك، على سبيل المثال يرحب بك السكان المحليون في منازلهم للتعرف على ثقافتهم، ففي وادي الملوك زرنا المنزل المتواضع لخبازين الخبز في القرية الذين قدموا لنا الشاي بالنعناع و "خبز الشمس" المصنوع من القمح المحلي والمخبوز في فرنهم الترابي، ويخبز كل منزل مجاور نسخته الخاصة مع نكهة مميزة بشكل ملحوظ عن الآخرين.

وفي متجر ورق البردي، شاهدنا العملية الرائعة لتحويل قصب البردى (الذي تكشف مقاطعه العرضية عن شكل هرمي) إلى ورق - وهو اختراع سبق الورق الصيني بحوالي 3000 عام. في ورشة المرمر في أسوان، ولاحظنا النقش الأولي لوعاء.

5- حاجز اللغة

على الرغم من أنني أتحدث بعض اللغات الأوروبية، إلا أن العربية بالتأكيد ليست في ذخيرتي، كان وجود طاقم الجولات ثنائية اللغة سلسًا أمرًا لا يقدر بثمن، على الرغم من توفر تطبيقات الترجمة.