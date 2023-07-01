إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية اللاهون بالفيوم

أُصيب شاب بجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية اللاهون بدائرة مركز الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء "آلة حادة" تسببت في إصابة شاب بعددٍ من الجروح، فيما استغاث الأهالي بقوات الشرطة وسيارة الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب للمستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة حول نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في قرية اللاهون بدائرة المركز، ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة شاب يدعى م ف (23 سنة) بجروح متفرقة بالجسم، جراء تعرضه للطعن بآلة حادة، خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان المشاجرة على الفور، والتي تولت نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد أماكن ودرجة الجروح، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

جرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.