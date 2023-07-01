متحدث "الكهرباء": نقلة نوعية في البنية التحتية منذ ثورة 30 يونيو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مبادرة "حياة كريمة" تؤكد دائمًا وأبدًا أنها تحقق نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية منذ ثورة "30 يونيو".

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن ذلك جعل هناك رؤى سياسية واضحة ومعتمدة على التخطيط السليم، وأصبحت مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، ومركزًا مهمًا جدًا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرًا سهلًا، هناك دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة، نتحدث عن دول كبيرة، وهذا الأمر ليس لدينا.

كما أوضح متحدث الكهرباء، أن التحديات المالية كانت كبيرة، ولم تكن ثقة المستثمر في الواقع المصري في أفضل حالاتها، موجهًا التحية لمحطات شركة سيمنز الألمانية، لأنها وثقت في التخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك اجتماعات شبه أسبوعية أو يومية لتنفيذ محطاتها الثلاثة الكهربائية في غضون سنتين ونصف السنة، مع العلم أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 أو 6 سنوات.