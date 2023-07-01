لويس كاسترو يرحل رسميًا عن تدريب بوتافوجو البرازيلي.. وتقارير: يقترب من النصر

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، رحيل مدربه البرتغالي لويس كاسترو، عن تدريب الفريق، وتعيين كلاوديو كاكابا، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي البرازيلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: " يعلن بوتافوجو أن كلاوديو كاكابا، الذي كان مدربًا مساعدًا في أولمبيك ليون، منذ 2015، سيكون المدرب المؤقت لبوتافوجو حتى وصول المدرب الجديد.

وأشار البيان، إلى أن المدرب سيظهر يوم السبت، من أجل قيادة بوتافوجو، وسيساعده لوسيو فلافيو، مدرب فريق تحت 23 عامًا ، في قيادة الفريق.

ورحل كاسترو عن تدريب بوتافوجو، عقب مباراة الفريق ضد ماجالنيس التشيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “الرياضية”، وفقًا لمصادر خاصة، أن البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق بوتافوجو البرازيلي، أعطى موافقته لإدارة نادي النصر السعودي من أجل تدريب فريقه الأول لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة، أن كاسترو سيوقع عقدًا مع “العالمي” لمدة عامين، على أن يتقاضى 6 ملايين يورو مع جهازه الفني الكامل في العام الواحد.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال إتمام الاتفاق، سيقود المدرب البرتغالي تدريبات فريقه الجديد، الإثنين، في قبل معسكره التحضيري للموسم المقبل الذي تحتضنه البرتغال.

وسبق لكاسترو– البالغ من العمر 61 عامًا– أن خاض تجربة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط، عندما تولى تدريب فريق الدحيل القطري، خلال موسم 2021/ 2022، وقاده لتحقيق لقب كأس أمير قطر.

وفي حال الإعلان عن التعاقد معه، فسيخلف كاسترو، الفرنسي رودي جارسيا، الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي، بسبب سوء النتائج.