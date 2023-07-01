شقيقان.. انتشال جثتى طفلين غرقا فى نهر النيل بالصف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة جثتين لطفلة وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل بالصف، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق طفلين في نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل، وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.