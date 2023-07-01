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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود لحل لغز العثور على جثة عجوز بالجمالية

جثة
جثة

شهدت منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة سيدة ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبد الله  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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