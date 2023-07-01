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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: الذكاء الاصطناعى يُمكن أن يلغى 300 مليون وظيفة فى جميع أنحاء العالم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الوظائف التي تصمد أمام الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى إلغاء 300 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" يتوقع أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل 300 مليون وظيفة بدوام كامل، مثل خطوط الهاتف التي يمكن الرد عليها بواسطة روبوت بدلاً من عامل خدمة عملاء بشري.

كما يمكن لمصممي الجرافيك ومبرمجي الكمبيوتر والكتاب والمدرسين أيضًا العثور على وظائفهم  بصعوبة، حيث يخشى حوالي نصف البريطانيين الآن من أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائفهم بطريقة ما في السنوات الخمس المقبلة.

وقال الصحيفة البريطانية إن موقع العمل "أدزونا" صنف الوظائف ذات الأجور الأعلى والأقل عرضة للخطر من قبل ثورة الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على أبحاث من الذكاء الاصطناعي وجامعة بنسلفانيا، حيث يحتل أخصائيو الطب المتخصصون المراتب العليا مثل أطباء الأورام وتقويم الأسنان وأطباء الأطفال، مع رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويمكن لأطباء الأورام أن يكسبوا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني وفقًا للرواتب المعلن عنها في يونيو مقارنة بـ194.510 جنيه إسترليني في نفس الشهر من العام الماضي، في حين أن معظم الوظائف ذات الأجور المرتفعة شهدت زيادة في الرواتب، فقد انخفض بعضها مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لأدزونا، فإن الوظائف الأخرى التي تبدو آمنة في ثورة الذكاء الاصطناعي هي المدربون على الحياة والمدربون الشخصيون والمؤثرون، حيث من المحتمل أن يتردد الناس في قبول الوظائف التي تنطوي على قصص إنسانية، كما تم أيضًا إدراج العديد من وظائف العمل اليدوي في قائمة الوظائف الآمنة، خاصة مشغلي معدات الرصف والبناء، بمتوسط ​​راتب معلن يبلغ 85800 جنيه إسترليني.

الصحيفة البريطانية جميع أنحاء العالم جولدمان ساكس جامعة بنسلفانيا جولدمان ديلى ميل البريطانية

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