أخبار الظهيرة| مصر فى مهمة حاسمة أمام الجابون.. ولا إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

مصر فى مهمة حاسمة أمام الجابون من أجل التأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الأوليمبي نظيره الجابوني، في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة)، بمدينة طنجة.. للمزيد اضغط هنا.

مجلة آسيوية: مصر أكبر دولة فى العالم العربى بسبب دورها ومنهجيتها الوسطية المعتدلة

قالت مجلة "ذا دبلومات" الآسيوية، إن مصر أكبر دولة في العالم العربي ومهمة بالنسبة للهند بسبب دورها ومنهجيتها الوسطية المعتدلة في العالم الإسلامي.. للمزيد اضغط هنا.

التضامن: لا إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدم وجود إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية حتى الآن.. للمزيد اضغط هنا.

الداخلية: ضبط 6000 قضية تسول خلال يونيو

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول، بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

الجارديان: ارتفاع الأسعار ونقص العمالة يفاقمان أزمة التضخم فى الاقتصاد البريطانى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع جاء في تناقض حاد مع الارتفاع المتزايد في الأسعار في بريطانيا.. للمزيد اضغط هنا.

"مستر إكس" فى المركز الرابع ضمن أفلام عيد الأضحى

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 2.335.025 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

المفتى: غياب المنهجية الأزهرية عن جماعة الإخوان "من أسباب ضلالهم"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن غياب المنهجية الأزهرية عن جماعة الإخوان كانت من أسباب ضلالهم وانحرافهم، تلك المنهجية التي تُعد بمثابة المنهجية التدريجية.. للمزيد اضغط هنا.