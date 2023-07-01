مصر في مهمة حاسمة أمام الجابون من أجل التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الأوليمبي نظيره الجابوني، في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة)، بمدينة طنجة، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا.

ويتقاسم منتخب الفراعنة، صدارة المجموعة مع النيجر، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخب الجابون، ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط، ليودع المنافسات بشكل رسمي.

ويطمح منتخب مصر في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي، إلى الدور نصف النهائي، والاقتراب خطوة نحو حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بالتعادل سلبيًا أمام منتخب النيجر، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على مالي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية.

بينما خسر المنتخب الجابوني، مباراتيه أمام كل من مالي والنيجر، بهدف دون رد، في كليهما، ليفقد حظوظه في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

وعلى صعيد المجموعة ذاتها، يواجه منتخب مالي، نظيره منتخب النيجر، في التوقيت ذاته، في المباراة التي ستقام على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرياط.

ويطمح منتخب مالي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حصد الانتصار، من أجل بلوغ نصف النهائي، بينما سيكون التعادل كافيًا للنيجر، من أجل ضمان التأهل.

وكان منتخب غينيا، قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تعادله مع منتخب غانا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.

واحتل منتخب غينيا، المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن غانا، التي حلت في المركز الثالث.

وضمن المنتخب المغربي، مركز الصدارة، عقب تغلبه على نظيره الكونغولي، بهدف دون رد، في مباراة الجولة ذاتها.