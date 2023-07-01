"مستر إكس" في المركز الرابع ضمن أفلام عيد الأضحى

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 2.335.025 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، إلى 7 ملايين و69 ألفًا و364 جنيهًا.

وحل الفيلم في المركز الرابع والأخير بقائمة إيرادات شباك التذاكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد، خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيما يجسد الفنان أكرم حسني، خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور، وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتي تجعلهما يرغبان في الطلاق.