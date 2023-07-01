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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: لا إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدم وجود إصابات بين صفوف حجاج الجمعيات الأهلية حتى الآن.

وأشادت الوزارة بالتنسيق المستمر مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة، موضحة أن نفرة الحجيج المتعجلين تمت إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق، ويستمر لليوم ثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوافر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية، بداية من الخيام النموذجية المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة.

وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق. 

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاهلى الإصابة بالاجهاد الحراري الإجهاد الحراري التضامن الاجتماعي حجاج

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