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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن استغرابها مما أورده الإعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل "ميليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو"، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أنها "حذرت مرارا وتكرارا من إقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك الميليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات".

ونوهت بأن "إرهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة التي أشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة أذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال أو في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مطالبة المجتمع الدولي، بـ"وضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

وأحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكر أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذين تصدوا لهذا الاعتداء.

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