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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

دم
دم

يعاني الكثير من الناس من قلة تدفق الدم خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة لذلك يعانون من شكوى واحدة وهي الإصابة بالضغط المنخفض وكثرة التعرق، وبحسب موقع CDC البريطاني فإن كل هذا بسبب قصور في الدورة الدموية.

ويجب أن يعلم جميع الناس أن الدورة الدموية الجيدة وتدفق الدم مهمان جدا لضمان وصول الدم والأكسجين إلى كل عضو من أعضاء الجسم، وعمل وظائف الدماغ بشكل جيد، ومكافحة العدوى التي يمكن أن تصيب الجهاز المناعي.

لذلك من خلال السطور التالية تقدم لكم جريدة الدستور بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدورة الدموية بشكل جيد.

الرمان:
يحتوي الرمان بشكل خاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة خاصة البوليفينول والنترات، وهي موسعات الأوعية الدموية القوية و قد يؤدي تناول الرمان كعصير أو فاكهة  أو كمكمل إلى تحسين تدفق الدم.

البنجر:
البنجر غني بالنترات التي يمكن تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ويساعد أكسيد النيتريك على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية بشكل كبير.

الخضروات الورقية:
تناول الخضروات الورقية بجميع أنواعها مثل السبانخ واللفت والجرجير والكرنب جميعها مصادر ممتازة لعنصر النترات، وتساعد هذه المركبات في توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية بشكل كبير جدا ويحافظ أيضا على صحة القلب من الجلطات الدموية أو الذبحة الصدرية.

الثوم:
يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، والتي تشمل عنصر الأليسين التي تعزز تمدد الأوعية الدموية وتعزز تدفق الدم.

البصل:
يعتبر البصل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تفيد صحة القلب والدورة الدموية من خلال مساعدة الشرايين والأوردة على الاتساع عند زيادة تدفق الدم.

القرفة:
القرفة غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الأوعية الدموية، فالأوعية الدموية الصحية ضرورية للدورة الدموية المثلى.

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