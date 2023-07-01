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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجهولون يلقون مولوتوف على حفل زفاف نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ألقى مجهولون زجاجات مولوتوف على إحدى قاعات الأفراح بمدينة المنصورة، أثناء زفاف نجل تاجر أسماك شهير، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بحروق خطيرة وتلف بقاعة الأفراح.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة من الأهالي بقيام مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف على فرح بإحدى قاعات الأفراح بالمنصورة وإصابة أحد الأشخاص بحروق متنوعة. 

انتقل ضباط مباحث وحدة مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وقيادات مديرية أمن الدقهلية بقيادة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف مشتعلة بقاعة "اسكتش" للأفراح على الطريق السريع، وذلك أثناء فرح نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص من المعازيم بحروق خطيرة متنوعة، ويدعى "محمد خالد زتونة"، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تلف جزء من القاعة نتيجة اشتعال النيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الحادث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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