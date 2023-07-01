ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال بالعيد الوطني

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هّنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام.
 
وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب لتحقيق الأمن والأمان للشعب الصومالي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمله للصومال في تحقيق التقدم والازدهار والعيش الكريم لشعبه وتجاوز كل التحديات التي تواجهه تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

البرلمان العربي الرئيس حسن شيخ محمود العيد الوطني جمهورية الصومال رئيس جمهورية الصومال شعب الصومال عادل بن عبدالرحمن العسومى العيد الوطني لجمهورية الصومال

الأكثر قراءة

"بيت الروبي" يُواصل تصدره لشباك التذاكر ويُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

إيرادات أفلام عيد الأضحى.. "البعبع" لـ أمير كرارة في المركز الثالث

المفتى: 30 يونيو كانت ثورة من الشعب الذكى لاستعادة الخطاب الدينى المختطف

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تتصدر اهتمامات الصحف

هدية 30 يونيو.. وصول الحوض العائم "فخر القناة" بحمولة 35 ألف طن (صور)

فيلم "تاج" لـ تامر حسني ينافس بقوة في موسم عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل