رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال بالعيد الوطني

هّنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام.



وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب لتحقيق الأمن والأمان للشعب الصومالي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمله للصومال في تحقيق التقدم والازدهار والعيش الكريم لشعبه وتجاوز كل التحديات التي تواجهه تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.