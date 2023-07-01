إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6.4 درجة والأضرار طفيفة

ضرب زلزال، منذ قليل، الجزيرة الإندونيسية بقوة 6.4، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، ووفاة في شخص واحد بسبب أزمة قلبية أثناء الزلزال، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن الزلزال وقع بقوة 6.4 درجة على بعد 86 كيلومترًا جنوب غرب بانتول في منطقة يوجياكارتا الخاصة، وبلغ عمق الزلزال بلغ 25 كيلومترًا.

وأكدت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترًا ، شعر به في عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وشرق ووسط جاوة، وهي أكبر جزر إندونيسيا سكانًا.