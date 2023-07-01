مستشار الكاثوليكية يكشف المكاسب التي حققها الأقباط بعد ثورة 30 يونيو

قال المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، وعضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه بعد ثورة 30 يونيو تم صدور قانون بناء الكنائس عام 2016، فمن إجمالي 5415 كنيسة ودور خدمية تم إحصاؤها، وتقنين 2599 حتى الآن بموجب 25 مرسوماً، وذلك وفقًا لآخر تحديث بتاريخ 19 فبراير 2023 في 26 محافظة.

ولفت إلى بناء 40 كنيسة جديدة و 34 كنيسة قيد الإنشاء في المدن الجديدة، تم ترميم أو استبدال 75 كنيسة بعد تعرضها للضرر أو التدمير في أعمال العنف الإرهابية عام 2013، كماشيدت كاتدرائية الطفل يسوع التي تعتبر أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، بجوار مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشارك رئيس الجمهورية مسيحيي مصر فى احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، في مصر أماكن العبادة متاحة للجميع حتى في مراكز إعادة التأهيل والإصلاح الجديدة تم الحرص على بناء مسجد وكنيسة للسجناء بكل مركز.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى مثل إحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ مشروع "التجلي العظيم على أرض السلام" في محيط جبل موسى وسانت كاترين بشبه جزيرة سيناء.