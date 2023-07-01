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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثتى شبابين غرقا فى ترعة القاصد بطنطا

جثة
جثة

صرحت نيابة طنطا بدفن جثتي شابين غرقا أثناء الاستحمام بترعة قاصد بطنطا، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وبيان عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت انتشلت قوات الإنقاذ النهري في الغربية بالتعاون مع الأهالي، جثتي شابين في العقد الثاني من العمر لقيا مصرعهما غرقًا في مياه ترعة القاصد بنطاق مركز طنطا أثناء استحمامهما.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية إشارة من مستشفى المنشاوي العام بوصول شابين جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم وضعهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة. 

إسفكسيا ارة استحمامهما التصريح بدفن الإنقاذ الإنقاذ النهري

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