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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غينيا تتعادل مع غانا وتبلغ نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. والمغرب تتصدر بالفوز على الكونغو

منتخب غينيا تحت 23
منتخب غينيا تحت 23 عامًا

بلغ منتخب غينيا الأوليمبي، الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا مع نظيره الغاني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

وضمن منتخب غينيا، المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن غانا، التي حلت في المركز الثالث، لتودع رسميًا منافسات البطولة.

ومنح إيمانويل يبواه التقدم لمنتخب غانا بهدف في الدقيقة 33، قبل أن يتمكن إبراهيما بريزي، من إدراك التعادل للمنتخب الغيني، في الدقيقة 61 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن جانبه، تغلب المنتخب المغربي، على نظيره الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب المغرب، رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة، بينما تقبع الكونغو، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

وسجل يونس طه، الهدف الوحيد للمغرب، في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

غينيا كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام غانا المغرب الكونغو

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