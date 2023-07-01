خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا فى الثانوية

كشف المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أو تهديدات الإخوان بالقتل لم تقف عند والده فقط، بل وصلت للتهديد بقتل أولاده أيضًا.

وقال “محجوب”، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نقطن في حلوان، وتلقيت في الفيلا بحلوان وأنا في الصف الثاني الثانوي، خطاب في البريد رسالة تهديد مباشرة لوالدي ولأولاده، سلمتها، والوالدة طمنتنا وقالت لنا الوالد له دور وطني".

ولفت إلى أنه منذ تلك اللحظة، بدأ يطلع على كتابات تلك الجماعة التي تهدد بقتل الناس، فقرأ الرسالة القطبية، وقرأ عن نشأة الإخوان، وكل حاجة عنهم، ليعرف مصير والده.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.