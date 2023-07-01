ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا فى الثانوية

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

كشف المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أو تهديدات الإخوان بالقتل لم تقف عند والده فقط، بل وصلت للتهديد بقتل أولاده أيضًا.

وقال “محجوب”، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نقطن في حلوان، وتلقيت في الفيلا بحلوان وأنا في الصف الثاني الثانوي، خطاب في البريد رسالة تهديد مباشرة لوالدي ولأولاده، سلمتها، والوالدة طمنتنا وقالت لنا الوالد له دور وطني".

ولفت إلى أنه منذ تلك اللحظة، بدأ يطلع على كتابات تلك الجماعة التي تهدد بقتل الناس، فقرأ الرسالة القطبية، وقرأ عن نشأة الإخوان، وكل حاجة عنهم، ليعرف مصير والده.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

المستشار خالد محجوب الشاهد الباز

مواد متعلقة

الباز: الإعلام قام بمهمة مزدوجة فى مواجهة الإخوان وأكاذيبهم

فريدة الشوباشي: تلقيت تهديدات بالقتل ولدي جوابات كتب فيها "احنا هنقتلك"

عرض حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج "الشاهد" الساعة 12

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى هدية ربنا لمصر

كاهن يعرض بقايا المخطوطات الأثرية التى أحرقها الإخوان: "أرادوا طمس الهوية"

احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (فيديو)

"اصحى يا مرسى وصحى النوم 30 يونيو آخر يوم".. أحمد موسى يحتفل بذكرى الثورة

المفتى: الإخوان حاولت بإلحاح أن تحظى بدعم الأزهر لكنه لفظها منذ ظهورها

الأكثر قراءة

"محجوب" لـ "الشاهد": المحكمة تعرضت للمضايقات بعد ذكر الإخوان بقضية وادى النطرون

مصرع سمكرى سيارات ذبحًا على يد اثنين فى الدقهلية

الباز: ما حدث فى 30 يونيو معجزة بكل المقاييس

بالتنورة.. المصريين يحتفلون بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو فى التجمع الخامس

خالد محجوب لـ"الشاهد": قضية بيع أراضى سيناء مسلسل مسبق كانت بدايته بعام 2004

لطيفة تتصدر التريند فى الوطن العربى بعد عرض حلقتها فى "معكم منى الشاذلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟