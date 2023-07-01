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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري

طلائع الجيش وسيراميكا
طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

وأضاع الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهما طوال اللقاء الذي خرج سلبيًا بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر من 32 مباراة.

ورفع طلائع الجيش رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب من 32 مباراة.

ومازال موقف الفريقين بشأن البقاء غامضًا في ظل منافسة 7 أندية في الجولتين المتبقيتين من المسابقة من أجل المشاركة في بطولة الدوري الموسم المقبل.

وتتصارع أندية البنك الأهلي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان وغزل المحلة والداخلية وطلائع الجيش من أجل البقاء في الدوري الموسم المقبل، وعدم مرافقة حرس الحدود الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش التعادل السلبي الدورى المصرى

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