التحفظ على شاب أصاب سيارة إسعاف بدراجته البخارية فى الغربية

تمكنت شرطة التجدة بالتعاون مع مباحث قسم شرطة زفتي، من ضبط شاب أصاب سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الغربية، بسبب سرعته الجنونية في شارع البحر بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، ما نتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة، إستدعت تحرير محضر ضد الشاب.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور قسم شرطة زفتي، العقيد شوقي منصور، يفيد وصول إخطار من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بحادث البحر بمدينة زفتي دائرة القسم، بين سيارة إسعاف وبين دراجة بخارية يركبها شاب يسير بسرعة كبيرة ونتج عنه تعطل حركة المرور بالشارع.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من إحدي سيارات الإسعاف التابعة لأدارة زفتي الصحية، أنه أثناء عودة السيارة من مستشفي زفتي العام قيادة السائق وبصحبة المسعف، بعد توصيل حالة، أقتحم طريق السيارة دراجة بخارية قيادة شاب يسير بسرعة جنونية في مكان محظور فيه السرعة، ولم يستطيع السير علي دراجته مما أدي إلي صدم السيارة وإحداث بها تلفيات إستدعت تحرير محضر، وإستدعاء النجدة.

وعلي الفور إستطاعت الشرطة السرية والنظامية التابعة لقسم شرطة زفتي، من ضبط الشاب الذي حاول الهرب، والسيطرة عليه وتم إقتياده لقسم شرطة زفتى بعد تحرير المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.

حادث سيارة الإسعاف

حادث سيارة الإسعاف