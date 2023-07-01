زيلينسكى يشيد بقوة الأوكرانيين فى الذكرى الأولى لتحرير جزيرة "الأفعى"

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، على قدرة الأوكرانيين في تحرير بلادهم من أي عدوان روسي، الذي وصفه بـ"الإرهاب"، مستشهدًا بتحرير جزيرة زميينى "الأفعى" الاستراتيجية في البحر الأسود، من القوات الروسية، العام الماضي.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور عبر حسابه بموقع "تويتر": "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لتحرير جزيرة الأفعى من الغزاة، إنه أحد انتصاراتنا الكبرى".

وأضاف موجهًا الحديث لشعبه: "تذكر. في ربيع العام الماضي، لم يتوقع أحد من أننا سنكون قادرين على تنفيذ، على وجه الخصوص، مهمة الدفاع الأساسية هذه؛ لتوفير الأمن لجزيرة الأفعى، وبالتالي إلى جزء كبير من منطقة مياه البحر الأسود".

زيلينسكي: لن نفقد قوتنا

وتابع زيلينسكي: "لكن جنودنا فعلوها.. احتاج الإرهابيون جزيرة الأفعى لتدمير جنوب بلدنا بأكمله، وأوديسا الجميلة ومدن أخرى، أوقفهم جنودنا وطردوهم من الجزيرة".

وأردف الرئيس الأوكراني: "أوكرانيا والأوكرانيون أقوى بكثير مما يعتقده أي شخص عنا، في بعض الأحيان، أقوى مما اعتدنا عليه في التفكير في أنفسنا، بفضل كل ما تمكن شعبنا من القيام به في المواجهة مع "الإرهابيين"، فإننا نكشف للعالم بأسره ولأنفسنا "قوة جديدة - قوة حقيقية"، القوة التي لن نفقدها أبدًا والتي ستظل دائمًا دعامة لأمن العالم الحر".

وكان الجيش الأوكراني أشاد في 30 يونيو الماضي، بـ"تحرير منطقة أوديسا الإستراتيجية"، وتدمير المعدات الروسية في جزيرة الأفعى بالكامل.

وأوضح الجيش الأوكراني: إنه "بعد عملية ناجحة شملت استخدام وحدات صواريخ ومدفعية، أخلت القوات الروسية مواقعها فوق جزيرة الأفعى ورحلت على متن زورقين".

في المقابل، أعلن الجيش الروسي بالتزامن أنه انسحب من جزيرة زميني، قائلًا: "في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الأفعى وسحبت كتيبتها منها"، مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.