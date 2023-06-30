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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تطالب الليبيين بالتخلى عن التهديد بإغلاق النفط

نورلاند
نورلاند

دعت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، السياسيين الليبيين إلى التخلي عن التهديد بإغلاق النفط، محذرة مما وصفته بالآثار المدمرة للاقتصاد الليبي، والإضرار بالجميع.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند عبر حساب التواصل الاجتماعي الخاص بالبعثة على موقع "تويتر":"تدعو الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط والذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين".

أضاف نورلاند: "ندعو كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط".

كان نورلاند صرح في وقت سابق اليوم لقناة "الجزيرة" القطرية،  بأن سبب تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا كان نتيجة لحرب طرابلس وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية.

ولفت نورلاند إلى أنه من الصعب إقناع السياسيين بالموافقة على الانتخابات بسبب المستوى الهائل من عدم الثقة، مؤكدًا أن المؤسسات السياسية الليبية بحاجة لإعادة توحيدها والانتخابات هي الحل.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن السياسة الأمريكية في ليبيا تركز بصورة أساسية في التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط.

وتابع "نركز على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط"، مردفًا: "ندعو القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة إيرادات النفط ومعالجة المظالم المتعلقة بتوزيعها".

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​الولايات المتحدة السفير ريتشارد نورلاند السياسين الليبيين إغلاق النفط الاقتصاد الليبي تحذير

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