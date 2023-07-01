مصرع سمكرى سيارات ذبحًا على يد اثنين فى الدقهلية

لقي سمكري سيارات بمحافظة الدقهلية مصرعه ذبحًا أمام والدته على يد شخصين بسبب خلافات بينهما بناحية منطقة حي الفداء بدائرة قسم شرطة المنزلة وتطورت الخلافات إلى قيامهما بالتخلص منه وجرى ايداع الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المنزلة بوصول شخص يبلغ من العمر 41 عامًا، جثة هامدة نتيجة ذبحه بناحية الرقبة وطعنة نافذة من سلاح أبيض.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "السيد محمود عبد الحليم القللي"، 41 عامًا، سمكري سيارات مقيم بحي الفداء قسم شرطة المنزلة، ووصل إلى مستشفى المنزلة المركزي جثة هامدة علي إثر إصابته بذبح بالرقبة وجرح نافذ بالبطن أودى بحياته في الحال، خلال مشاجرة مع اثنين آخرين بسبب خلافات قديمة فيما بينهما.



وكلف مدير المباحث الجنائية، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط المتهمين الهاربين تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام بعدما فروا هاربين عقب ارتكابهم للواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والآداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وسرعة ضبط واحضار المتهمين المتورطين في الواقعة ومباشرة التحقيقات.