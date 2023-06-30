هبة مجدى تكشف السر وراء تسمية ولديها بـ"دهب وموسى"

صرحت الفنانة هبة مجدي بأن شعورها بالعيد تغير تمامًا بعد أن أصبحت أمًا، وذلك بعد أن كانت تحتفل بالعيد في منزل والدها. وقالت: "الأمومة لها طعم خاص، خاصةً أن ابنتي دهب تحب العيد كثيرًا، وعادةً ما تأخذها حماتي للصلاة في العيد".

وأضافت هبة مجدي خلال مقابلتها في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، أن سبب تسمية ابنها "موسى" هو أن زوجها محمد أخبرها بقصة سيدنا موسى بشكل مفصل، وأثرت فيها تلك القصة، ويحب زوجها تسمية ابنهما "موسى" وكان يطلق عليه هذا الاسم أثناء حملها بابنتها دهب، قبل أن تكتشف أنها تحمل فتاة.

وتابعت: "كانت الصدفة أنني كنت أصور مسلسل "موسى" عندما اكتشفت أنني حامل، وعلمت في منتصف المسلسل قبل انتهائه أنني حامل بولد".

أما سبب تسمية ابنتها "دهب" فكان عندما كانت تعرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" وكانت حاملًا في ذلك الوقت، وكنا نذهب لعرض المسرحية في الإسكندرية لمدة شهر كامل، وكنت في الشهر السادس من الحمل، وكان الدكتور يحيى الفخراني معنا وكنا دائمًا نفكر في اختيار اسم للطفلة، واخترنا اسم "دهب" الذي أعجب الجميع.