بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى في الغربية غدا

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم ستبدأ غداً السبت، تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام، والثانوى الفنى، للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023.

وتبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني اعتباراً من غداً السبت الموافق الأول من يوليو وتستمر حتى يوم السبت الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، وفقاً للتنسيق المعلن.

وأشار وكيل الوزارة أن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى هو:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي ( عام - خاص - خاص فندقي - الفني ) للعام الدراسي 23/ 24، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 22 /23.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (237) درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص (175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع (180) درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع (120) درجة على أن يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني بمختلف النوعيات طبقا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.