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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تامر عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" إيرادات أفلام سينما الشعب

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية المدير التنفيذي لسينما الشعب، عن أن إيرادات أفلام عيد الأضحى المعروضة ضمن مشروع "سينما الشعب" وصلت لـ480 ألف جنيه حتى أمس، موضحاً انه من المقرر أن تصل لـ700 ألف جنيه اليوم ثالث أيام عيد الأضحى.

بسؤاله حول سبب إيقاف العمل بسينما الشعب بورسعيد ونقل ماكينة العرض السينمائي الخاصة بها إلى مقر قصر السينما بالقاهرة، قال عبدالمنعم فى تصريحات لـ"الدستور"، السبب يعود لضعف الإيرادات في أول وثاني أيام العيد بها حيث لم تتجاوز مبيعات التذاكر الـ22 تذكرة.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبي" و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب، وتكون متاحة فى 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لمشروع "سينما الشعب"، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيهًا.

توزيع أفلام عيد الأضحى بسينمات الشعب:

فيلم «بيت الروبي»

قصر السينما بجاردن سيتي

قصر ثقافة دمنهور

قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

قصر ثقافة السادات بالمنوفية

قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

فيلم «البعبع»

قصر ثقافة الإسماعيلية

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة الأقصر

قصر ثقافة كفرالشيخ

قصر ثقافة المحلة

قصر ثقافة روض الفرج

فيلم «تاج»

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

قصر ثقافة شرم الشيخ

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة الوادي الجديد

قصر ثقافة طنطا

قصر ثقافة شبين الكوم

وتأتي مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب في حفلات 10 صباحًا، حفلات 12 ظهرًا، حفلات 3 مساءً، حفلات 6 مساءً، حفلات 9 مساءً، حفلات 12 منتصف الليل. 

مدير عام الثقافة السينمائية سينما الشعب الفنان تامر عبد المنعم ايرادات افلام عيد الأضحى سينما الشعب بورسعيد

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