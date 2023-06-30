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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمي النمنم: تم تقسيم الشعب المصري بعد 11 فبراير 2011

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو شهدت العديد من التفاصيل المهمة، خاصة بعد الأحداث الدامية التي قامت بها جماعة الإخوان المحظورة منذ 2010م، لافتًا إلى أنه بصدد إصدار كتابًا عن جماعة حسن البنا كيف وصلوا للحكم وكيف أزيحوا عنه.

وأضاف النمنم خلال لقاءه ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، أن أي ثورة تحتاج لتكتل واسع لكي تنجح، ووجود هدف وطني متفق عليه، لافتًا إلى أنه بعد استجابة مبارك لمطلب التنحي بدأ تقسيم الشعب بقصد الإهانة والتسخيف، وكان بينهم الثوار الحاصلين على حصانة، والفئة الـ2 هم الفلول، لكن مفهوم الفل غير موجود وواضح، والفئة الثالثة هي الأغلبية الصامتة وهم من أطلق عليهم حزب الكنبة، الذين تعرضوا للاستخفاف والسخرية.

وعقب: "الدكتور حسام بدراوي هو من ذهب لمبارك وطلب منه التنحي في يناير، تم تصنيفه على أنه فلول".

وأوضح أن أمريكا كانت تتعامل مع مصر على أنها دولة احتلال تعطي أوامر وتشكيلات للمجالس، لافتاً إلى أن كل ذلك كان مخططًا له لإحداث ما حدث في العراق وأفغانستان، وهذا ما كان يعاب عليه النظام السابق.

وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة التي فاز بها الإخوان، كانت بدعم من حكومة أوباما الأمريكية، على الرغم من وجود أسماء كبيرة مثل عمرو موسى في ذلك الوقت، لكن حينها كان الاختيار بين الفلول أو الإخوان.

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