ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالإجماع.. مجلس الأمن يتبنى قرارًا بإنهاء عمل مينوسما في مالي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءًا من 30 يونيو الجاري، على أن تغادر البلاد بحلول 31 ديسمبر2023.

كانت مالي طلبت قبل أسبوعين "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، لعرقلتها السلام والمصالحة والتماسك الوطني.

وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع: "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".

في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لمينوسما، من بين أمور أخرى، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.

أججت التوترات الطائفية

كان وزير خارجية مالي عبداالله ديوب ألقى في 16 يونيو الجاري، خطابا في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في بلاده "مينوسما"، "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".

وقال ديوب حينها إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني".

أضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وأكد أن "هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما"، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في مارس 2022.

وتشهد مالي منذ 2012 انتشارا للجماعات الإرهابية وللعنف بشتى أنواعه. 

وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد، وطلبوا مساعدة روسيا عسكريًا وسياسيًا.

مجلس الأمن الدولي تبني قرار إنهاء عمل بعثة مينوسما مالي إنهاء تفويض

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"ارموا الإعلاميين فى الجبل".. مصطفى بكرى يكشف أسرارًا عن اجتماع مرسى بوزير الداخلية

حكايتى مع 30 يونيو

مدير شاليهات السويس: نسبة الإشغال في بورتوفيق 100% خلال العيد (صور)

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

شاب يطلق النار على طفل بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟