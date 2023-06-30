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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لجنة متابعة تتفقد مركز أسئلة منطقتي الدقهلية وكفر الشيخ الأزهرية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

تفقدت لجنة متابعة تابعة لمشيخة الأزهر، برئاسة الدكتور وليد أبو العينين، مدير عام الإدارة العامة للأمن، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مركز أسئلة منطقتي كفر الشيخ والدقهلية بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انضباط وسير عمل التأمينات على المركز، بتكليف من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وأفادت لجنة المتابعة، بانضباط عملية التأمين على المركز وتواجد كل المكلفين بالعمل من العاملين وعمال منطقة الدقهلية الأزهرية، إضافة إلى قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر المركز، وحرص الجميع على ضبط أعمال التأمين للمركز.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد كلف لجان من مشيخة الأزهر، بتفقد مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال تأمين المراكز، وضمان التزام جميع المكلفين بالتواجد بالأعمال الموكلة لهم.

الأزهر الشريف لجنة المتابعة مشيخة الأزهر عيد الأضحى

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