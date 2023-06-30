إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية ـ مطروح"

أُصيب اليوم 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية-مطروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور لنقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "مراجع عيسى عبد الزين" بعمر 70 سنة، مصاب بكدمات وسُحجات متفرقة في الجسم، و"بدرية قاسم موسى" بعمر 60 سنة، مصابة بكدمات في الظهر والجسم، و"عبد الحليم مراجع عيسى" بعمر 35 سنة، مصاب بكدمات وسُحجات متفرقة في الجسم.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتظهر حالتهم العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.