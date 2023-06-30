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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية ـ مطروح"

اسعاف
اسعاف

أُصيب اليوم 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية-مطروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور لنقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "مراجع عيسى عبد الزين" بعمر 70 سنة، مصاب بكدمات وسُحجات متفرقة في الجسم، و"بدرية قاسم موسى" بعمر 60 سنة، مصابة بكدمات في الظهر والجسم، و"عبد الحليم مراجع عيسى" بعمر 35 سنة، مصاب بكدمات وسُحجات متفرقة في الجسم. 

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتظهر حالتهم العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إجراء الفحوصات الطبية إصابة 3 أشخاص طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي حادث انقلاب سيارة

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