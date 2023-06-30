رئيس "مستثمري أسوان": تنمية الصعيد وتطوير القرى أهم إنجازات ثورة 30 يونيو

قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو هي تنمية الصعيد وتطوير البنية التحتية به من خلال مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المحرومة.

وأضاف خلال ندوة “الدستور” بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أنه تتنوع مطالب المستثمرين من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر، ومن بين هذه المطالب تخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية، حيث يصر المستثمرون على تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتسهيل إنشاء الشركات وتسجيلها وتصدير المنتجات والخدمات، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاعات المختلفة.

وأكد أنه لابد من تطوير التعليم الفني والتدريب حيث يعتبر المستثمرون أن تطوير التعليم والتدريب في مصر من بين الأولويات الرئيسية لتحسين مستوى المهارات والكفاءات لدى العمالة المصرية، وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتحسين فرص العمل وتوفير الوظائف للشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان.

وأوضح أنه بشكل عام تتجه مطالب المستثمرين نحو تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وتوفير الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة، وتحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتقليل التكاليف والضرائب، وتوفير التمويل والدعم المالي.

وأكد أنه لابد من الاهتمام بالاستثمار الزراعي حيث أنه يجب على الحكومة المصرية تطوير القطاع الزراعي في البلاد، وتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية التي تعمل في هذا القطاع، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية.



وأوضح أنه لابد من تحسين الخدمات السياحية حيث يجب على الحكومة المصرية تحسين الخدمات السياحية في البلاد، وتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبي التي تعمل في هذا القطاع.

وأوضح أنه يمكن أن يكون الاستثمار دورًا حاسمًا في بناء الجمهورية الجديدة من خلال دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والتعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا.

واختتم أنه يمكن للمستثمرين الوطنيين والأجانب أن يلعبوا دورًا محوريًا في دعم اقتصاد مصر وتطويرها. ويمكن للحكومة أيضًا دعم الاستثمار من خلال إنشاء بيئة استثمارية مشجعة وتوفير الحوافز والتسهيلات الضريبية.