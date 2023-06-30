تخفيضات 20٪ على منتجات "بـ لبن" في الرحاب احتفالاً بثورة 30 يونيو

قدّم فرع "بـ لبن" في الرحاب تخفيضات وصلت إلى 20٪ بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة يونيو ومبادرة كلنا واحد، بالتنسيق وبرعاية وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في وقت وضعت فيه الكثير من المحال والسلاسل التجارية لافتات تخفيض بمناسبة ذكرى الثورة ومبادرة كلنا واحد.تخفيضات٢٠٪ على منتجات "بـ لبن" في الرحاب احتفالًا بثورة يونيو ومبادرة كلنا واحد.

وقدم الفرع في الرحاب تخفيضات وصلت لـ٢٠٪ بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة يونيو ومبادرة كلنا واحد، بالتنسيق ورعاية وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية انضمام عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها الوزارة ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن، حيث تزايدت الأعداد لتصل 62 مول تجارى وكذا (44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرع - 111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 824 فرع – 55 كيان صناعى بإجمالى 632 فرع.. وذلك بإجمالى 1805 فرع).