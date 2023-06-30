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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر يوم للذبح في عيد الأضحى 2023

ذبح الأضحية
ذبح الأضحية

مع قدوم عيد الأضحى المبارك يشغل أذهان المواطنين معرفة آخر يوم للذبح في عيد الأضحى 2023 عبر جوجل، والوقت المناسب لذبح الأضحية خلال الأيام المباحة.

آخر يوم للذبح في عيد الأضحى 2023

وتوفر «الدستور» في هذه السطور معرفة وقت بداية ذبح الأضحية وانتهائها، وأفضل الأدعية لنحر الأضحية، ودعاء النحر.

وقت بداية ذبح الأضحية

ويبدأ ذبح الأضحية شرعًا عقب طلوع شمس اليوم العاشر في ذي الحجة، وعقب دخول وقت صلاة الضحى، وقد مُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين و خطبتين خفيفتين، ولا فرق في ذلك بين “أهل الحضر” وبين البوادي، وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة، وبه قال “ابن المنذر وداود الظاهري والطبري”، وهو المفتى به.

وقت انتهاء ذبح الأضحية

وإضافة إلى ما سبق سينتهي وقت الذبح بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، ويكون هو رابع أيام العيد، إذ إن تكون أيام النحر أربعة: 

 يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية عقبه، فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النبي “صلى الله عليه وسلم” قَالَ:

  • «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه أحمد في مسنده.
  • وقال الإمام الشافعي في "الأم"(2/ 244): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا ضحية له].

أفضل الأدعية لنحر الأضحية

بعدما ينتهى جميع المسلمون من صلاة عيد الاضحى سيتوجهون لنحر أضحيتهم ويبحثون حول دعاء نحر الأضحية، ففيما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ “صلى الله عليه وسلم” يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: 

  • «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.

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دعاء نحر الأضحية

يستحب أنه يقول المضحي أثناء نحر الأُضْحِيَّة أن يدعو دعاء نحر الأضحية فيقول: 

  • “اللهم منك وإليك"، “إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له”، “وبذلك أمرت"، ”وأنا من المسلمين”.

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