جولات ميدانية مفاجأة.. وكيل صحة دمياط يتابع خطة التأمين الطبي

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى عزبة البرج المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي استعدادا لإجازة عيد إلا ضحى المبارك، حيث استهل الزيارة مقدما التهنئة للمرضى والأطقم الطبية وكافة العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واطلع وكيل وزارة الصحة علي تواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق تمريض الاستقبال وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الفريق الطبي والانضباط الإداري وشدد بضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أي قوائم انتظار.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفى موجهًا إدارة المستشفى بتكثيف المرور الإشرافي على مدار 24 ساعة، والتنبيه على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه وأكسجين وطفايات وأسطح المنشآت والنظافة العامة وشدد علي حسن معاملة المرضى وذويهم والمرور الدوري لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات

كما قامت فرق الإشراف بإدارة العلاجي تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك بالمرور على المستشفيات الصدر والحميات ودمياط العام وفارسكور والسرو المركزي وعزبة البرج المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة التعامل بخطة التأمين الطبي الموضوعة مسبقاً؛ لمتابعة حسن سير العمل وجداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أية حالات طوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة على متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفى سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي وتوافر جميع الطعوم والأمصال ومن مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية.