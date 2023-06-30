ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوشامة: ثورة 30 يونيو قضت على الظلم والاستبداد وحافظت على الهوية الوطنية

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة

قال محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، وخبير الشئون العربية، إن ثورة 30 يونيو قضت على الظلم والاستبداد وحافظت على الهوية الوطنية، حيث كان الصراع الأساسي بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية مرتبطًا بإذابة الهوية المصرية في سياق مشروع أممي تاجرت به الجماعة لسنوات طويلة، وحاولت تأسيسه بداية من مصر وانطلاقًا لدول أخرى في المنطقة، وكان نشاطها الأساسي مرتبط بتحطيم وطمس الهوية الوطنية المصرية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو، انتفاضة هدفها الأساسي الحفاظ على مصر الوطنية والحفاظ على الدولة بملامحها التي استقرت عليها منذ فجر التاريخ، تلك الملامح التي تنتقل من عصر إلى عصر، وتعبر عن مصر بحضارتها المستمرة والممتدة عبر التاريخ.

وأضاف: "ثورة 30 يونيو نجحت ليس فقط على المستوى المحلي وإنما دافعت عن مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة ونجحت في استعادة هيبة الدولة، وما يستحق أن نتوقف أمامه أن المفكرين والمثقفين يجب أن يعيدوا قراءة نتائج الثورة على مستوى المنطقة العربية بأكملها".

ثورة 30 يونيو الدكتور محمد مصطفي أبو شامة الهوية الوطنية الدولة الوطنية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مدحت العدل لـ"الشاهد": البرادعى كان مرعوبًا من الناس فى الميدان

مدحت العدل لـ"الشاهد": "الإخوان تصوروا إنهم هيحكموا مصر 500 سنة"

مدحت العدل عن مشهد فيرمونت: ليس كل المثقفين فى منتهى البراءة

مدحت العدل يكشف لـ"الشاهد" كيف سيطر الإخوان على 25 يناير

مدحت العدل لـ"الشاهد": لما مرسى فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول

مدحت العدل: الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية ولم أتوقع وصولها للحكم

خالد سليم يكشف عن تعرضه لمحاولة قتل ومن وراءها

محمد عبدالرحمن: 30 يونيو وَقَت الإقليم من شر الفاشية الدينية المدمرة

الأكثر قراءة

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"ثورة إنقاذ مصر"... محاربة الإخوان الإرهابية للشخصيات القانونية على رأسهم النائب العام

السويد فى رسالة للعراق: نرفض الإساءة للمسلمين ولا ندعم الآراء المعادية للإسلام

بشائر الموازنة الجديدة: زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات الحماية الاجتماعية

"استرد وعيه".. تفاصيل الحالة الصحية لرسام الكاريكاتير جورج بهجورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

من الثورة للبناء.. 30 يونيو عقد على تحرر إيزيس من قبضة "ست والإخوان"

محمد عبدالناصر

كنت متمردًا

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟