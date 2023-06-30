أبوشامة: ثورة 30 يونيو قضت على الظلم والاستبداد وحافظت على الهوية الوطنية

قال محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، وخبير الشئون العربية، إن ثورة 30 يونيو قضت على الظلم والاستبداد وحافظت على الهوية الوطنية، حيث كان الصراع الأساسي بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية مرتبطًا بإذابة الهوية المصرية في سياق مشروع أممي تاجرت به الجماعة لسنوات طويلة، وحاولت تأسيسه بداية من مصر وانطلاقًا لدول أخرى في المنطقة، وكان نشاطها الأساسي مرتبط بتحطيم وطمس الهوية الوطنية المصرية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو، انتفاضة هدفها الأساسي الحفاظ على مصر الوطنية والحفاظ على الدولة بملامحها التي استقرت عليها منذ فجر التاريخ، تلك الملامح التي تنتقل من عصر إلى عصر، وتعبر عن مصر بحضارتها المستمرة والممتدة عبر التاريخ.

وأضاف: "ثورة 30 يونيو نجحت ليس فقط على المستوى المحلي وإنما دافعت عن مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة ونجحت في استعادة هيبة الدولة، وما يستحق أن نتوقف أمامه أن المفكرين والمثقفين يجب أن يعيدوا قراءة نتائج الثورة على مستوى المنطقة العربية بأكملها".