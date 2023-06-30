ميكالي: نحترم الجابون والمنتخب الأولمبى هدفه الاحتفاظ بصدارة بطولة أفريقيا

قال البرازيلى روجيرو ريس ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي إنه يعلم أن لديه مباراة صعبة غدا أمام الجابون.

وأضاف: “نحن متابعون جيدا للمنافس.. الجابون منتخب محترم، قاوم أمام مالى وقدم أداءً جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس قوى".

وأكد أن المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى اليوم وحضره مواطنه تياجو المدرب العام، وأسامة فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى.

ويستعد الفراعنة للقاء الجابون فى الحادية عشرة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.