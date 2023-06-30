ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي: نحترم الجابون والمنتخب الأولمبى هدفه الاحتفاظ بصدارة بطولة أفريقيا

ميكالي
ميكالي

قال البرازيلى  روجيرو ريس ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي إنه يعلم أن لديه مباراة صعبة غدا أمام الجابون.

وأضاف: “نحن متابعون جيدا للمنافس.. الجابون منتخب محترم، قاوم أمام مالى وقدم أداءً جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس قوى".

وأكد أن المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى اليوم وحضره مواطنه تياجو المدرب العام، وأسامة فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى.

ويستعد الفراعنة للقاء الجابون فى الحادية عشرة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.

البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي منتخب المصري أوليمبي المنتخب المصري الفراعنة أسامة فيصل

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يكشف موقف إمام عاشور وطارق حامد من العودة للزمالك

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حارق المصحف.. وشركاؤه

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

لأول مرة.. المستشار خالد محجوب يكشف لـ"الشاهد" كواليس قضية الهروب من وادى النطرون

شباب الإسكندرية عن ثورة 30 يونيو: واجهنا إرهاب الإخوان لاستعادة الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادي يكتب : فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

محمد سميح

أيام خالدة فى عمر الأمم

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟