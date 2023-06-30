أغاني ثورة 30 يونيو حملت جرعة كبيرة من التفاؤل ألهبت الشارع المصري

استطاعت ثورة 30 يونيو أن تعبر عن غضب الشارع المصري ومدى الاحتقان الذي ملء الصدور وتأجج على مدار عام كامل من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لتأتي كلمات أغان تدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل لمصر ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر الشارع المصري وانطلقت خلال ثورة 30 يونيو.

أغنية تسلم ليدينك

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية“ تسلم إيدينك ”قبل قيام ثورة 30 يونيو بتوقيع الشاعر الغنائي نادر عبد الله "تسلم إيدينك ياللي في حب مصر بتضحي بسنينك ياللي في حب مصر بتضحي بسنينك ياللي إنت وفيت وعد كان بينا وبينك ياللي أنت شاليه دايما جوه عينك، الأغنية من ألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجبار، ومن المعروف عن الفنان حسين الجسمي حبه الشديد لمصر ومشاركته الدائمة في أبرز الأحداث المهمة التي تمر بها.

أغنية تسلم الأيادي

وحققت أغنية “تسلم الأيادي” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشارك بها العديد من المطربين ومنهم غادة رجب، مدحت صالح، هشام عباس، مصطفى كامل، سومة، أغنية ”تسلم الأيادي تأليف وألحان الفنان مصطفى كامل" تسلم الأيادي تسلم يا جيش بلادي تسلم ياللي شايلها ياللي حلفت لترد جميلها وقولت المايلة لازم تعدلها بعلو الصوت تسلم ياللي رفعت رايتها وقدرتها ودفعت قيمتها.

أغنية يا مصريين

غنت المطربة آمال ماهر أغنية “يا مصريين” قبل 30 يونيو وحركت الغفوة مشاعر المصريين وزادت من حماسهم وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وقام الملحن عمرو مصطفى تسجيلها بصوته لما لاقته من رواج ونجاح كبير.

"مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين فين شبابها وفين ولادها المخلصين يا مصريين إيه جرالنا إيه امتى هنفوق كلنا ممن اللي احنا فيه بلدنا بتضيع مننا نستنى إيه، إيه في حياتنا أهم منها نخاف عليه".

أغنية تحية للشعب المصري

قدم المطرب حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو إهداء للمشاركين في الثورة ولرجال الشرطة والجيش، الأغنية من كلمات وألحان محمد جمعة.