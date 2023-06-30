أمريكا تعود إلى اليونسكو بعد الانسحاب في عهد ترامب

أعلنت منظمة اليونسكو، الجمعة، عودة الولايات المتحدة رسميًا إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارىء.

وقال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياجو ايرازابال موراو على وقع التصفيق "تم تبني القرار".

ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، فقد أيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضت 10 دول بينها إيران وسوريا والصين وروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة مؤرخة في الثامن من يونيو إلى أنها تريد إعادة الانضمام إلى المنظمة في يوليو كعضو كامل العضوية وإنها تعتزم دفع متأخرات بقيمة 619 مليون دولار على دفعات على مدى عدة أعوام.

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أعلن في 2017 بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اليونسكو إلى جانب إسرائيل، متهمًا الهيئة بالتحيز ضد الأخيرة. ودخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ عام 2018.

من أهم المساهمين في الميزانية

والولايات المتحدة عضو مؤسس لليونسكو وكانت من أهم المساهمين في ميزانية الهيئة حتى عام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة. أدى ذلك إلى وقف مساهماتها بموجب قانون الولايات المتحدة.

وتقدر الأموال التي تدين بها الولايات المتحدة لليونسكو في الفترة بين 2011 و2018 اليوم بنحو 619 مليون دولار، أي أكثر من ميزانية اليونسكو السنوية وقدرها 534 مليون دولار.

وقال دبلوماسي في اليونسكو اشترط عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"فرانس برس"، إن "الأموال الأمريكية الجديدة ستفيد اليونسكو كثيرا"، مشيرًا إلى أن وقف مساهمات واشنطن "تسبب بصعوبات كبيرة".

ولفت نفس المصدر إلى ما وصفه بـ "العلاقات الاستثنائية" مع الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن و"السيدة الأولى"، التي أثرت على العودة إلى اليونسكو.

كان الكونجرس الأمريكي، الذي كان يهيمن عليه حزب الرئيس جو بايدن الديموقراطي، قد مهد الطريق في ديسمبر للولايات المتحدة لإعادة تقديم التمويل، مخصصا لذلك مبلغا في الموازنة قدره 150 مليون دولار.

ويتعيّن حاليا طرح الخطة المقترحة للعودة إلى المنظمة في 2023 على المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي.