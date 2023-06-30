"تيمات" لن تجدها في دراما "المتحدة"

تعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أكبر الشركات الإعلامية في مصر والوطن العربي، حيث تضم تحت مظلتها عدداً كبيراً من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسسات الصحفية والشركات الإنتاجية والإعلانية.

وتتميز الشركة بأنها تحترم مشاهديها وتقدم لهم أعمالاً درامية متنوعة ومتميزة، تعكس الواقع المصري والعربي بصورة حقيقية وموضوعية، دون اللجوء إلى البلطجة والتطرف وترويج الخرافات في الأعمال الفنية التي تقدمها.

وقد أثبتت الشركة قدرتها على المنافسة في سباق الدراما، خاصة في شهر رمضان، حيث قدمت عدداً من المسلسلات التي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد، مثل "الاختيار" و"نسل الأغراب" و"كوفيد 25" و"جعفر العمدة" و"البرنس" وغيرها.

كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالجودة الفنية والإنتاجية لأعمالها، حيث تستخدم أحدث التقنيات والأجهزة في التصوير والمونتاج والإخراج، وتضم نخبة من أبرز المخرجين والكتاب والفنانين في مصر.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تطوير خدماتها الإعلامية، حيث أطلقت منصة "واتش إت" لبث الفيديو عبر الإنترنت، التي تقدم للمشاهدين مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات المصرية الكلاسيكية والحديثة.

مسؤولية اجتماعية

تسعى الشركة المتحدة دائماً إلى تقديم خدمات إعلامية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات المشاهدين والمستمعين والقراء، وتحرص على تنويع محتواها الدرامي والثقافي والترفيهي والرياضي، وتدعم المواهب الشابة والمبدعة في مجال الإعلام والفن.

كما تلتزم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في تقديم رسالتها الإعلامية، وتحافظ على قيم الهوية الوطنية والإنسانية، وتنشر الثقافة السليمة والوعي الحضاري، وترفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتسهم في بناء مجتمع متحضر يحترم التنوع والحوار.



نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير في منع أعمال البلطجة والعنف والتطرف بعدة طرق، منها:

