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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء المصابين في حادث انقلاب "ميكروباص" بالقنطرة شرق

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القنطرة شرق العريش بدائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن كل من هنا شادي عادل 15 عاما وروحية آمين جبريل 70 عاما وشيرين حسين آدم 40 عاما و نور شادي عادل 15 عاما ويوسف شادي عادل 12 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

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