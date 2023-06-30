رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع كيميش أو زوبيميندي

استبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع لاعب الوسط جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونيخ الألماني، هذا الصيف، لأسباب اقتصادية.

وقال لابورتا في تصريحات لقناة "TV3" التليفزيونية الكتالونية، إن برشلونة لم يفكر في ضم كيميش لاعب بايرن ميونيخ أو مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، لأن أي صفقة منهما ستكون باهظة.

وارتبط اسم الثنائي ببرشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي انتقل للعب مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد وصف كيميش مؤخرا بأنه لاعب من الطراز الأول، وأنه يجب إجراء محادثات مع بايرن ميونيخ بشأنه في حال فتح النادي البافاري الباب لرحيل اللاعب.

وكان هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ، قد انتقد تصريحات المدير الفني لـ «بارسا» معتبرًا أنها محاولة علنية لاستقطاب اللاعب.

وكان برشلونة، قد أعلن قبل أيام، تعاقده رسميًا، مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.