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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نازك الملائكة" في صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني

نازك الملائكة
نازك الملائكة

نازك الملائكة رمز الثقافة العربية لعام 2023 بصالون تغريد فياض الثقافي اللبناني حيث تحتضن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في الخامسة من مساء الأحد المقبل، أمسية جديدة من أمسيات الصالون، والذي تقدمه وتديره الكاتبة اللبنانية تغريد فياض.

يشارك في أمسية “نازك الملائكة رمز الثقافة العربية لعام 2023” كل من: الناقدة والأديبة دكتوة نوران فؤاد وتتحدث عن مدرسة نازك الملائكة الشعرية ومواطن الجمال في شعرها الرائد.

 الكاتب دكتور عمرو شحاتة، الشاعر والناقد والمترجم الشرقاوي حافظ وكلمة بعنوان “نازك الملائكة بين التنظير والشعر”.

الشاعرة والأديبة دكتورة ثريا العسيلي-رئيسة رابطة شعراء العروبة وكلمة بعنوان “نازك الملائكة وشعر التفعيلة”.

الشاعر عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، والذي يتحدث عن البعد الإجتماعي في شعر نازك الملائكة.

اللواء دكتور أحمد الشحات الملحق العسكري الأسبق للسفارة المصرية  في لبنان كلمة عن العلاقات الثقافية المصرية اللبنانية والشاعر محمد حسن إمام. المطرب اللبناني جميل صعب. كما يشارك في الأمسية عدد كبير من شعراء وفنانين وأدباء من مصر ولبنان ومختلف الدول العربية.

يشار إلي أن “نازك الملائكة”، كانت واحدة من أوائل الفتيات اللائي اقتحمن مجال التعليم في العراق ومن أهم الشاعرات في المشهد الشعري العربي خلال النصف الأول من القرن المنصرم، حيث حققت تغييرا كبيرا في شكل القصيدة العربية من الشكل التقليدي الكلاسيكي، إلي الشكل الحديث ألا وهو شعر التفعيلة أو الشعر الحر.

وبجانب مجموعاتها الشعرية العديدة والتي نذكر من بينها دواوين: “عاشقة الليل”، “قرارة الموجة”، “شظايا ورماد”، “يغير ألوانه البحر”، “شجرة القمر”، “الصلاة والثورة” وغيرها، لها جهد نقدي وأدبي كبير لا يقل في أهميته عن منتجها الشعري.

 ومن أشهر مؤلفات نازك الملائكة في النقد الأدبي، كتابها المعنون بـ “قضايا الشعر المعاصر”، والصادر في طبعته الأولي عن منشورات مكتبة النهضة بالقاهرة عام 1962.

نازك الملائكة رمز الثقافة العربية لعام 2023 صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك الشاعر عيد عبد الحليم

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