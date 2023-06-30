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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“30 يونيو.. إرادة شعب”.. القضاء على قوائم الانتظار.. وإشادات عالمية بإدارة أزمة كورونا

30 يونيو
30 يونيو

أكد الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، أن الدولة نجحت في إدارة ملف أزمة جائحة فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم منذ 3 سنوات بكل جدارة.
وقال "منيسي" خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية "إكسترا نيوز" بعنوان "30 يونيو.. إرادة شعب"، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 المجيدة، إن الدولة نجحت في إدارة أزمة كورونا بشكل حكيم وتم تشكيل إدارة أزمات في كل الهيئات المصرية، بالتعاون مع كفاءة قطاعات، وليس المنظومة الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية هي جزء من الدولة.
كما أشاد استشاري الجهاز الهضمي بالإشادات التي حصلت عليها مصر خلال جائحة كورونا وأهمها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا: "مصر كانت توفر الدواء والأجسام المناعية، فضلاً عن أننا قمنا بتصنيع الدواء الوحيد الذي يقضي على كورونا".

وعن مبادرة 100 مليون صحة التي انطلقت عام 2018، قال «منيسي»، مصر كان لديها العديد من الأزمات في الملف الطبي، متابعاً:"طول عمرنا كان عندنا مشاكل في القطاع الصحي ومتراكمة وقوائم انتظار، لفيروس سي، فضلاً عن انتشار الأورام والسرطان"،  فكان لا بد من حلول للسيطرة على هذا الأمر.

وأضاف: «لذك قررت الدولة أن تخطو خطوات ثابتة للقضاء على الأمراض المنتشرة وهما القضاء علي فيروس سي عن طريق توفير دواء بالمجان وبأسعار زهيدة داخل القطاع الطبي الخاص، والكشف المسبق، داخل كل المحافظات على مستوى الجمهورية، حتى نجحنا في القضاء على فيروس سي، وتم إعلان مصر خالية منه بالمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية».

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