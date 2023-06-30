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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: 30 يونيو لحظة فارقة صححت المسار وأنقذت الوطن

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30يونيو المجيدة، مؤكدة أنها تعد لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق، لأنها قامت بتصحيح المسار وإنقاذ الوطن.

 

وقالت مديح، في بيان صحفي اليوم، إنه في هذا اليوم احتشد الملايين من الشعب المصري فى كل الميادين، وكانوا على قلب رجل واحد للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر وتغيير هويتها ودفعها نحو مصير مظلم، موضحة أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى الحفاظ على وحدة الدولة المصرية وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وعبرت بمصر وسط أوضاع إقليمية متردية ومؤامرات خارجية، مستعيدة الأمن والاستقرار والريادة إقليميًا وعربيًا ودوليًا.

 

وأضافت أنه منذ ثورة 30 يونيو قدمت القوات المسلحة المصرية سجلًا حافلًا بالتضحية والفداء والشجاعة والإقدام سواء لحماية إرادة الشعب مقدراته، أو لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكعادتها دائمًا لبت القوات المسلحة نداء الشعب المصري لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية، لتضرب مثالًا أمام العالم في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتها، والعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان.

 

وأشارت إلى  أنه على مدار السنوات الماضية واجهت الدولة المصرية تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، لكنها استطاعت تخطي هذا العقبات بفضل قيادتها الرشيدة وبتضحيات أبناءنا من الجيش والشرطة، وأيضًا بفضل وحدة الشعب المصري الذي التف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق نهضة حقيقية فى جميع المجالات.

 

 

 

 

ثورة 30يونيو لقوات المسلحة والشرطة حنفي جبالي الشعب المصري الدكتورة جيهان مديح

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