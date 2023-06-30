"الاتصالات": ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة لـ 3900 مكتب.. وإضافة 68 آخرين

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وإضافة 50 مكتب متنقل جديد بزيادة حوالى 60% عن العام السابق، وإنشاء 68 مكتب بريد جديد ليصل إجمالي المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وحققت الهيئة فائض مالي يقارب 4 مليارات جنيه.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح رئيس الجمهورية متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده؛ وشملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.

وأشارت إلى افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وكذلك افتتاح 3 مكاتب تاريخية بأسوان، وافتتاح مكتب بريد القرية الذكية وتزويده بأحدث الانظمة التكنولوجية والحلول الذكية.

كما تم إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التي يقدمها البريد المصري، وإطلاق البريد المصرى تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول تطبيق فائق (super app) فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.