"30 يونيو.. إرادة شعب": إنجازات قطاع السياحة في 10 سنوات

رصد وثائقي "30 يونيو.. إرادة شعب"، مواصلة جهود الدولة المصرية في قطاع السياحة والآثار، لإحياء الحضارة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية يتقدمها المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة،

وأضاف وثائقي “30 يونيو.. إرادة شعب”، والذي عرضته قناة "إكسترا نيوز" بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 المجيدة،: "وفي احتفال عالمي مهيب، تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط التاريخية، وهو أول متحف شامل لكل العصور التاريخية المصرية.

وأكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن مصر كان بها 40 متحفا خاص بالأثار، وتم إعادة وافتتح 26 متحف خلال الـ10 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت وضعت 36.5 مليار جنيه.

وأوضح شاكر أن الدولة بعدما اتسمت بالاستقرار، شهدت خلال السنوات العشر الماضية العشرات من الاكتشافات الأثرية، كما زادت عدد البعثات داخل مصر ووصل عددها إلى 250 بعثة، منهم 50 بعثة مصرية، مؤكدا أن أبرز الاكتشافات التي تمت كانت على يد البعثات المصرية.