مصر أول.. تصنيفات المنتخبات الإفريقية فى قرعة تصفيات مونديال 2026

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي من المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وستجرى قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، إلا أن مقر إقامة مراسم سحب القرعة بات غير معلوم بعد اعتذار بنين عدم استضافتها.

وستقام النسخة المقبلة لكأس العالم، التي ستحتضنها كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو ما ترتب عليه زيادة مقاعد القارة الإفريقية من خمسة مقاعد إلى 9 مقاعد وثلث.

مستويات المنتخبات فى قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

سيتم تحديد مستويات المنتخبات الإفريقية المشاركة في قرعة تصفيات مونديال 2026، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وحسب التصنيف، فستكون مستويات المنتخبات على النحو التالى:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا

المستوى الرابع: موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

سيشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم المقبلة، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).